Кабмин отменил справку-счет при продаже авто - постановление

Данное решение содержится в постановлении правительства от 18 ноября 2015 года и опубликовано на сайте правительства.

"В Порядке государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов ... в пункте 4 слова "справок-счетов" исключить", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября в ходе заседания правительства Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Кабмин отменить справку-счет при продаже автотранспортных средств.

"В интернете стоимость справки-счета от 599 гривень до 2 тысяч гривень, а себестоимость бумажки 29 гривень. И все это продавали частные компании и совершенно легально. Продавали человеку, пришедшему в МРЭО. Сегодня мы ликвидировали ГАИ, МРЭО. Мы готовы в новой структуре полностью изменить механизм, приговорить справки-счета и пожелать им остаться историей, - сказал Аваков в ходе заседания в правительстве. - Прошу премьера сегодня подписать это постановление и с завтрашнего дня справка-счет прикажет долго жить".

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поддержал данную инициативу и отметил, что это позволит убрать еще одну коррупционную схему и сэкономить украинским автомобилистам около 118 миллионов гривень в месяц.

"Мы предлагаем полностью перекроить процедуру. Любой человек с машиной может прийти и покупатель прямо за столом за 10 минут, предъявив документы, без всяких справок-счетов оформляют право передачи", - отметил Аваков и добавил: "К сожалению, на складах у нас еще будут остатки бланков, но я думаю, вы поддержите, и мы их сожжем".

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Справка УНИАН. Справка-счет - документ, подтверждающий права собственности покупателя на автомобиль, спецтехнику либо другое транспортное средство. Справка-счет представляет собой бланк строгой отчетности, установленного образца, право на оформление которого имеют только соответствующие организации, имеющие разрешение от департамента ГАИ Украины.