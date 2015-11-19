Microsoft сократит свое присутствие в России

Microsoft может сократить количество дистрибьюторов своего программного обеспечения (ПО) в России, рассказали «Ведомостям» четыре человека, близких к руководству российских IT-компаний.

Менеджмент Microsoft в России и Европе уже несколько месяцев обсуждает этот вопрос, знает один из них. Microsoft готовится к вероятному снижению продаж в 2016 г., уверены собеседники «Ведомостей».

Читайте такжеMicrosoft переклассифицирует свою операционную систему Windows 10 на "рекомендуемое обновление"Во-первых, с 1 января в силу вступает закон, ограничивающий госзакупки импортного ПО: ведомства смогут покупать такой софт только при отсутствии «российских аналогов» (что считать аналогом, должно решить правительство). Во-вторых, сама Microsoft меняет модель продаж своих ключевых продуктов: операционную систему Windows и пакет офисных программ Office теперь можно обновить бесплатно, а деньги корпорация зарабатывает, продавая их последние версии новым пользователям и взимая абонентскую плату с подписчиков Office 365.

60 миллиардов рублей – в такую сумму оценивает российскую выручку Microsoft в 2015 году Дмитрий Комиссаров, гендиректор компании «Новые облачные технологии» (разработчик пакета программ «МойОфис» – российской альтернативы Microsoft Office). В 2016 г. из-за стремления к импортозамещению и общего падения IT-рынка она сократится на 30–50%, допускает он.