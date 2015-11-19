"Дочка" Всемирного банка предоставила Украине $560 миллионов на ремонт дорог

Министерство инфраструктуры Украины и Международный банк реконструкции и развития, входящий в группу Всемирного банка, 19 ноября подписали кредитный договор о предоставлении 560 миллионов долларов для развития дорожной инфраструктуры Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, с украинской стороны документ подписал первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер, а со стороны Всемирного банка - директор Всемирного банка в Украине Чимяо Фан.

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