"Дизельгейт" продолжается: Volkswagen отзывает в России почти 2 тысячи авто

Volkswagen Group Rus отзывает в России 1,9 тысячи автомобилей Jetta, Beetle и Golf, сообщает Прайм со ссылкой на заявление Росстандарта.

"Отзыву подлежат автомобили, реализованные c 2013 года по настоящее время. Причиной послужила вероятность разрушения шкива регулятора фаз газораспределительного механизма (ГРМ) на автомобилях, подпадающих под отзыв. Вследствие этого может произойти отказ регулятора фаз ГРМ и повреждение ремённого привода на двигателе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках отзывной кампании уполномоченные дилеры Volkswagen Group Rus уведомят владельцев таких автомобилей о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На автомобилях будет произведена замена регулятора фаз ГРМ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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Как сообщал УНИАН, скандал вокруг автопроизводителя разгорелся после того, как американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) уличило концерн в установке на автомобили с дизельными двигателями ПО, позволяющего обходить жесткие экологические нормы в США.

История получила широкий резонанс и привела к отставке главы компании Мартина Винтеркорна. Кроме того, власти США обязали концерн отозвать почти 500 тысяч автомобилей марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах и пригрозили компании штрафом до 18 миллиардов евро. Аналогичные требования компании предъявили власти Германии — отзыву подлежат 2,4 миллиона автомобилей.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), после так называемого "дизельного скандала" доля Volkswagen AG на европейском авторынке в сентябре снизилась до 23,3 процента (против 26,5 процента в августе).