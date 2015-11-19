Италия признала украинские водительские удостоверения

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о подписании соглашения между правительствами Украины и Италии, согласно которому украинские водительские права теперь действительны в Италии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Риме в рамках своего официального визита в Итальянскую Республику.

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По его словам, ранее сегодня вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко по поручению президента подписал межправительственное соглашение с Италией о том, что украинские удостоверения водителя признаются в Италии.

«Это очень многое значит для простых украинцев», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года министр внутренних дел Арсен Аваков с министром внутренних дел Италии Анджелино Альфано договорились завершить подготовку к подписанию Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Италии о взаимном признании и обмене удостоверениями водителя.