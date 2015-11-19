"Укрзализныця" назначила на новогодние праздники 6 дополнительных поездов

Акционерная компания "Украинская железная дорога" на период новогодних и рождественских праздников 2015/2016 года назначила 6 дополнительных поездов в направлении Ужгорода, Львова, Ворохты, Ивано-Франковска и Черновцов, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, поезд № 191/192 Киев - Львов будет отправляться из Киева и Львова 29, 30, 31 декабря и 3, 6, 9, 10 января.

Поезд № 207/208 Киев - Ужгород будет отправляться из Киева с 25 декабря по 10 января ежедневно, кроме 31 декабря; из Ужгорода - с 26 декабря по 11 января, кроме 1 января.

Поезд № 217/218 Киев - Ворохта будет отправляться из Киева с 28 декабря по 9 января ежедневно, кроме 31 декабря, 6 и 7 января; с Ворохты - с 29 декабря по 10 января, кроме 1, 7, 8 января.

Поезд № 229/230 Киев - Ужгород будет отправляться из Киева с 27 декабря по 9 января через день по нечетным, кроме 31 декабря и 1 января, из Ужгорода - с 28 декабря по 10 января через день по четным, кроме 2 января.

Поезд № 249/250 Черновцы - Киев будет отправляться из Черновцов с 27 декабря по 9 января через день по нечетным, кроме 31 декабря; из Киева - со 2 декабря по 10 января через день по четным.

Поезд № 269/270 Киев - Ивано-Франковск будет отправляться из Киева с 25 декабря по 10 января ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января; из Ивано-Франковска - с 26 декабря по 11 января, кроме 1, 2 января.

Читайте также"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Хмельницкого в Константиновку

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" увеличила на октябрь количество рейсов ряда поездов в южных и западных направлениях, в частности, в Одессу, Николаев, Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, а также Харьков и Днепропетровск.

Также "Укрзализныця" планирует до 1 декабря этого года и до 1 марта 2016 года вернуть в эксплуатацию два пассажирских двухэтажных поезда чешской компании Skoda, которые на сегодняшний день не курсируют.