Порт "Южный" по старому закону в концессию не отдадут - Пивоварский

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский в ходе подписания с Мировым банком Соглашения о займе в 560 млн. дол. на финансирование дорожного хозяйства Украины.

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"Мы приняли решение не писать новый закон "О Концессии", а изменить существующий. К этой работе присоединились несколько экспертов, в частности, Всемирный банк. Плюс на этой неделе Министерство инфраструктуры попросило группу доноров профинансировать привлечение квалифицированного юридического советника к процессу изменения концессионного законодательства", - сказал Пивоварский.

Министр отметил, что существующее законодательство о концессии в Украине было "уникальным", что, в частности, не позволяло реализовать крупные концессионные проекты, в частности, совместно с Мировым банком и ЕБРР.

"Мы выяснили, какие были проблемы и что нужно изменить. Концессионные проекты не будут запускаться по старому законодательству. Когда будет изменено законодательство, мы войдем в рынок и будем запускать по нему проекты", - подчеркнул Пивоварский.

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Среди самых дорогостоящих концессионных проектов Министерства инфраструктуры - строительство автомобильной дороги Львов-Краковец, а также передача в частные руки самого крупного морского порта Украины - "МТП "Южный". Последний, в частности, был остановлен Фондом госимущества Украины на этапе рецензирования результатов оценки активов порта, проведенной международной компанией "Делойт и Туш".

Напомним, эксперты неоднократно отмечали непрозрачность концессионной процедуры по "МТП "Южный" и предлагали правительству пересмотреть профильное законодательство прежде, чем отдавать частному инвестору сверхприбыльный порт. Среди ключевых предложений - сокращение сроков концессии с 49-ти до 15-20 лет, а также повышение концессионного платежа до общеевропейского уровня - до 15% от рыночной стоимости объекта.