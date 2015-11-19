Украина не будет закрывать авиасообщение с Египтом: уровень риска невысокий

Украина не будет закрывать авиасообщение с Египтом в связи с крушением российского самолета над Синайским полуостровом, сообщил на брифинге первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

"На данный момент мы считаем, что необходимости закрывать авиасообщение с Египтом сейчас нет. Наши авиакомпании продолжают летать в Шарм-эль-Шейх при условии соблюдения усиленных мер безопасности", - сказал Шуйльмейстер.

Он также добавил, что украинские власти отслеживают ситуацию в Египте, и в случае повышения рисков для полетов украинских компаний правительство примет решение о запрете полетов.

"По информации министерства, существует невысокий уровень риска для украинских граждан и невысокий уровень рисков авиационной безопасности", - отметил он.

Кроме того, Шульмейстер добавил, что украинцы должны самостоятельно определять степень риска и страну для отдыха.

"Нужно быть бдительным при выборе страны отдыха, и возможно, с точки зрения рисков, Египет не самый лучший вариант. И это не связано с авиацией", - отметил он.

Замминистра сообщил, что на данный момент в Шарм-эль-Шейх летают три украинские авиакомпании - "Международные авиалинии Украины", "Роза ветров" и "Ютэйр".

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Как сообщал УНИАН, ранее, в связи с катастрофой российского самолета А-321 авиакомпании ”Когалымавиа”, выполнявшего рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, Госавиаслужба приняла решение направить своего госинспектора по авиационной безопасности для проверки состояния безопасности египетского аэропорта Шарм-эль-Шейх. По итогам инспекции представитель Госавиаслужбы никаких нарушений в аэропорту не выявил.

Катастрофа произошла 31 октября. Самолет потерпел крушение через полчаса после вылета, в 100 км к югу от административного центра египетской провинции Северный Синай. На борту самолета находились 217 пассажиров, в том числе 4 гражданина Украины, и 7 членов экипажа. В результате крушения самолета все пассажиры и экипаж погибли. Следствие располагает несколькими версиями произошедшего, в том числе версией о спланированном взрыве на борту самолета. Наиболее вероятной причиной катастрофы следователи называют детонацию взрывного устройства во время полета.

Ряд крупнейших европейских авиакомпаний в целях безопасности приостановили полеты в Египет. Позже Госавиаслужба запретила украинским авиакомпаниям полеты над Синайским полуостровом.