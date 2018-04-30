Конкурс в "Борисполе": о переменах к лучшему можно забыть

Министерство инфраструктуры Украины готово представить Номинационному комитету Министерства экономического развития и торговли Украины шорт-лист кандидатов на должность генерального директора крупнейшего в нашей стране международного аэропорта «Борисполь». Список формировали на основе кадрового отбора, проведенного постоянно действующей комиссией Мининфраструктуры. Ее первое заседание по кадровому конкурсу в «Борисполе» состоялось 12 ноября, а уже 16 ноября члены комиссии представили свое понимание того, кто должен возглавить аэропорт.

В числе избранных оказались экс-глава Госавиаадминистрации Молдовы Валентин Визант, глава госавиапредприятия «Украина» Юрий Солончук, экс-директор «Борисполя» Сергей Гомболевский и вице-президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Пиотр Иканович. Действующий руководитель аэропорта - Евгений Дыхне в шорт-лист кандидатов не попал.

Почему перечень «лучших» оказался именно таким – до сих пор остается загадкой. Единственный комментарий, выданный министерством сразу после оглашения фамилий, свелся к следующему: «Всего на конкурс подали заявки 17 кандидатов. По результатам рассмотрения пакетов документов комиссия определила, что квалификационным условиям отвечают 11 кандидатов. Комиссия заслушала предложения по управлению предприятием этих участников и путем голосования определила 4 кандидатов, чьи предложения были признаны лучшими».

Глава комиссии – первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер – комментировать ситуацию и вовсе отказался. На недавнем брифинге в правительстве он лишь пообещал провести большую тематическую пресс-конференцию «когда-нибудь в будущем», но на прямой вопрос о критериях работы конкурсной комиссии и особенностях отбора кандидатов ответить отказался.

Знакомые все лица…

Не удивительно, что такая закрытость вызвала недоумение и множество вопросов. Действующий руководитель «Борисполя» Евгений Дыхне назвал результаты отбора необъективными. Он усомнился в выборе конкурсной комиссии, который, уверен Дыхне, может уже в скором времени поставить под угрозу перспективы работы предприятия.

К иностранным специалистам претензий, понятно, нет. И не потому, что они – идеальные кандидаты. С ними мало кто знаком лично и опытом совместной работы похвастать не могут. Чего не скажешь о паре Гомболевский – Солончук. Эти люди засветились в «Борисполе» не единожды.

«Наиболее в этой истории шокировал кандидат по имени Юрий Солончук. Он также управлял предприятием «Борисполь» в 2006-2008 годах, после чего, во времена Януковича, был одним из руководителей Государственной авиационной администрации Украины, - сообщил Дыхне в комментарии УНИАН.- По результатам деятельности Солончука в аэропорту «Борисполь», актом КРУ от 6 августа 2008 года были установлены многомиллионные нарушения и неэффективные управленческие решения – начиная от существенного завышения стоимости строительных работ до предоставления за счет госпредприятия беспроцентной «финансовой помощи» нескольким компаниям, что не было предусмотрено финпланом госпредприятия и было сделано без соответствующего разрешения органа управления».

Солончук сразу же отмел все обвинения, назвав их «заказными» и надуманными, не имеющими к нему никакого отношения. Дескать, все нарушения были уже после того, как Солончук покинул свой пост в «Борисполе».

Но УНИАН запросил акты Контрольно-ревизионного управления, о которых упомянул Дыхне, и они действительно оказались весьма любопытными.

Копейка к копейке…

УНИАН передали 132 страницы убористого текста о проверках в «Борисполе», выявивших множество фактов финансовых нарушений, допущенных с подачи первых лиц предприятия, включая уже упомянутого Юрия Солончука. Приведем лишь некоторые из них.

В 2006-2007 годах Солончук управлял аэропортом, и не мог не знать, к примеру, о невыполнении финансового плана 2006 года, об искажении показателей доходов и расходов. В 2006 году, к примеру, при общем объеме расходов в 514 млн грн порядка 414 млн грн оказались «незапланированными». Иными словами, руководитель государственного предприятия направлял заработанные аэропортом деньги куда хотел, не согласовывая свои траты ни с регулятором в виде на тот момент министерства транспорта, ни с государством в целом. А тратились средства «по богатому». Один лишь рекламный бюджет «Борисполя» затянул в 2006 году на 260 млн грн. Напомню, в утвержденный правительством финансовый план предприятия эти расходы не входили.

Весьма любопытной оказалась статья финансирования «подшефного» аэропорту пансионата «Полет». Статья расходов на пансионат, а это ни одна сотня тысяч гривен в год, красной нитью проходит через все проверочные документы КРУ. И всякий раз доходы пансионата никто не учитывал, а расходы и убытки «чудесным образом» вносили в «пассив» Борисполя. То есть, аэропорт, не получая ни копейки доходов от непрофильной деятельности, всячески эту деятельность «покрывал», в том числе финансово.

Внушительным оказался и «командировочный» бюджет Солончука и его команды. В 2006 году они наездили по «заграницам» аж на миллион государственных (!) гривен. Надо ли говорить, что графа «служебные командировки» тоже не учитывалась в финаплане и «всплыла» только при проверке?

Не удивительно, что по факту эффективность управления «Борисполем» в 2006 году была признана неудовлетворительной. Ревизоры «поставили» Солончуку «минус 2 балла», что считается крайне негативным показателем работы руководителя.

Но ему ли быть в печали? В 2007 году история повторилась. Все те же непрофильные расходы, все те же неучтенные фонды, с той лишь разницей, что к общему числу махинаций добавилось убыточное обслуживание клиентов в ВИП-терминале «С». За 2007 год объем недополученных доходов от работы терминала для «высоких гостей» составил 2,5 млн грн. Причем пояснений, почему это стало возможным, ни Солончук, ни его бухгалтерия так и не дали. Равно как не дали они пояснений тому, на каких основаниях «Борисполь» выдал неизвестным структурам финансовую помощь в объеме 1,4 млн грн. В финплане такие расходы, опять же, не значились. Помощь «провели» как «возвратную». Но денег в аэропорту так никто «обратно» не получал и об их использовании не отчитывался.

Останется незамеченным?

Насколько востребованными с информационной точки зрения окажутся озвученные материалы и попадут ли они в поле зрения людей, принимающих решения в нашей стране, станет понятно уже в ближайшие дни. Первой «ласточкой» в этом отношении стал запрос народного депутата от партии «Народный фронт» Юрия Савчука. Савчук, как первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, обратился в Министерство инфраструктуры и лично к министру Андрею Пивоварскому с просьбой разъяснить ход конкурса и критерии отбора кандидатов на должность генерального директора «Борисполя».

Парламентарий решил разобраться в ситуации и попросил для начала предоставить ему документы, оговаривающие основы работы комиссии Мининфраструктуры, критерии к участникам отбора, а также результаты поименного голосования членов комиссии.

«Прошу также предоставить информацию о причинах отклонения предложений 7 кандидатов (из 11 прошедших во второй тур голосования – УНИАН) и определения 4 кандидатов, чьи презентации были признаны лучшими», – сказано в депутатском запросе.

Савчук подчеркнул, что отсутствие ответа на его запрос может повлечь уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. И по закону ответ депутату должны подготовить через 10 дней.

Вероятно, Савчук не станет делать из него тайны. Ведь главное, чтобы правда вокруг «Борисполя» все-таки открылась. И открылась вовремя – пока не приняты какие-либо решения, потребующие исправлений в будущем.

Александра Лесина