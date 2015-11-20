Hyundai отзывает в США более 300 тысяч авто из-за дефектов тормозной педали
13:50, 20 ноября 2015Транспорт/Связь
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В следующем году отзыву подлежат почти 305 тысяч авто, произведенных с 2009 по 2011 годы.
Отзыву подлежат 305 тысяч Hyundai Sonata 2009-2011 годов производства / uk.wikipedia.org
Южнокорейская автомобильная компания Hyundai отзывает свыше 300 тысяч автомобилей Sonata в Соединенных Штатах в связи с дефектами тормозной педали, сообщает Прайм.
"С 11 января отзыву подлежат 304 тысячи 900 автомобилей, произведенных с 2009 по 2011 годы, о чем компания намерена сообщить их владельцам", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, Volkswagen принял решение отозвать 8,5 миллиона автомобилей из стран ЕС из-за разоблачения попытки автопроизводителя занизить реальные показатели выхлопов.
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