Постановление украинского суда показало, что коррупция и произвол пока не преодолены - и.о. гендиректора "Борисполя"

Окружной административный суд г. Киева постановил перенести рассмотрение дела на 2 декабря 2015 года и отказал и.о.генерального директора международного аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне в обеспечении иска в части приостановки кадрового конкурса Министерства инфраструктуры на должность руководителя аэропорта.

Как сообщил УНИАН сам Дыхне, это постановление свидетельствует о том, что "коррупция и произвол пока не преодолены".

"Проведение конкурсов Министерством инфраструктуры все больше становится похожим на фарс. Постоянные попытки дестабилизации и проведения безрезультатных конкурсов тормозят развитие предприятий", - прокомментировал Дыхне ситуацию вокруг "Борисполя".

Он напомнил, что год назад – в сентябре 2014 года – он был назначен на должность руководителя "Борисполя" и тогда аэропорт находился в крайне затруднительном положении.

"Так называемые "старые кадры", которые на протяжении многих лет поочередно руководили аэропортом, довели его до убытков. Рост кризисных явлений, убыточность, низкая производительность труда, гигантское долговая нагрузка, стабильное падение пассажиропотока - все это требовало немедленных действий и изменения в управлении аэропорта. Менее чем за год моей командой была внедрена новая стратегия развития аэропорта. Мы отказались от коррупционных схем предыдущих руководителей и обнародовали их", - отметил Дыхне.

Он уточнил, что его команда обеспечила рост доходов аэропорта и снижение расходов.

"Менее чем за год убыточное и стагнирующее предприятие стало прибыльным и растущим. Мы существенно увеличили сумму выплат в бюджет, вернули более миллиарда гривен государственным банкам и Министерству финансов Украины, повысить заработную плату. Уже в ноябре мы выполнили годовой план по объемам перевозок, и продолжаем рост", - подчеркнул руководитель "Борисполя".

По его мнению, на этом фоне сама идея проведения кадрового конкурса на предприятии выглядела абсурдной.

"Но я надеялся, что конкурс станет прозрачным соревнованием идей, которые могут принести реальную пользу предприятию. Я верил, что открытость и прозрачность пришли на смену позорной практике подковерных договоренностей, что Министерство будет оценивать кандидатов по реальным результатам, что оно в действительности настроено на продолжение реформ, - отметил Дыхне. – Но результаты чиновничьего конкурса шокировали. Комиссия отвергла успехи предприятия.

Как напомнил Дыхне, избранниками комиссии стали представитель крупнейшей в стране частной авиакомпании, малоизвестный в Украине бывший руководитель Госавиаадминистрации Молдовы, а также два бывших руководителя аэропорта.

"Результаты их (предыдущих руководителей - УНИАН) предыдущей деятельности - общеизвестны. Убытки, теневые схемы, коррупция и непрозрачность - что из этого могло так заинтересовать комиссию? Критерии отбора министерство не обнародовало. Даже конкурсные предложения "лучших кандидатов" из когорты бывших руководителей оказались засекреченными, - обратил внимание Дыхне. - Осознавая свою ответственность за предприятие, которым я руковожу уже больше года, я принял решение бороться за его будущее. За дальнейшую судьбу реформ, которым нет альтернативы. Страна изменилась. Однако некоторые судебные постановления возвращают нас в недалекие времена произвола. Поэтому я буду защищать курс реформ любым законным способом".

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Как сообщал УНИАН, 12 ноября состоялось заседание постоянно действующей комиссии Министерства инфраструктуры Украины, члены которой приняли документы кандидатов на должность генерального директора крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» и заслушали программы их деятельности на предприятии. Позднее, 16 ноября, комиссия определила четырехпретендентов на должность.

В следующий этап конкурса прошли экс-глава Госавиаадминистрации Молдовы Валентин Визант, глава госавиапредприятия "Украина" Юрий Солончук, экс-директор "Борисполя" Сергей Гомболевский и вице-президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Пиотр Иканович. Действующий руководитель аэропорта - Евгений Дыхне, по информации Мининфраструктуры, в шорт-лист кандидатов не попал.

Далее, по требованиям конкурса, кадровая комиссия Мининфраструктуры подаст лучшие кандидатуры Номинационному комитету Минэкономразвития.