В Рубежном и Лисичанске отремонтировали и открыли два вокзала

Вокзалы принадлежат "Донецкой железной дороге", главный офис и большинство маршрутов которой находится на оккупированной территории. Сегодня дорогами на подконтрольной Украине территории Луганщины заведует "Южная железная дорога" (офис - Харьков). Ремонтом занимались оба подразделения "Укрзализныци".

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В Рубежном основной ремонт пришелся на фасад. Его обшили металлом, также заменили старые и побитые витражи новыми стеклопакетами. Заместитель начальника "ЮЖД" Сергей Клименко рассказал, что ремонт сделали за полмесяца. Сэкономили - металлопластиковые окна железнодорожники изготовили в собственном цеху. Кроме того, в здании вокзала обновили котельную. С новыми котлами и технологиями обещают тепло в зале ожидания.

Всего железнодорожники потратили на ремонт 5 миллионов гривен.