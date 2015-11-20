В Киевской области запустят пилотный проект по работе новой Госслужбы по безопасности на транспорте

Запуск пилотного проекта по работе новосозданной Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) будет проводиться в Киевской области, сообщил глава службы Николай Горбаха.

"Сейчас мы берем пилотный проект Киев - Киевская область, потому что территориальное управление будет объединенное. Если мы, имея три автомобиля, предоставленные Польшей, покажем высокое качество работы, то дальше перейдем на города-миллионники", - сообщил Горбаха.

Он также добавил, что полный запуск работы новой службы возможен только после полной ликвидации Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция), которые войдут в единую структуру, и запланирован на начало 2016 года.

"В связи тем, что новая служба будет создана путем слияния двух инспекций, когда будут ликвидированы их юридические лица, будет завершено формирование инспекции. Максимум через три недели будет завершена реорганизация Укрморречинспекции и Укртрансинспекции - до трех месяцев", - сказал он.

Горбаха также отметил, что основными направлениями службы станут габаритно-весовой контроль, проверка крепления грузов и режима отдыха водителей.

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Как сообщал УНИАН, Укртрансбезопасность уже отобрала 15 кандидатов на должности инструкторов для обучения новых сотрудников службы. По словам Горбахи, всего в новую службу безопасности на транспорте будут отобраны 544 человека, и с начала следующего года служба планирует закупить 71 мобильный комплекс, на которые Мининфраструктуры уже выделено 106 миллионов гривень из полученного в прошлом году гранта Еврокомиссии в 65 миллионов евро.

В сентябре 2014 года Кабинет министров начал реорганизацию Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) путем их слияния и создания единого ведомства – Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

11 февраля 2015 года Кабмин утвердил положение о создании нового органа – Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

Согласно постановлению, Укртрансбезопасность является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра инфраструктуры и который реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном (кроме сферы безопасности мореходства судов флота рыбного хозяйства).

В мае текущего года главой Укртрансбезопасности был назначен Николай Горбаха, до этого возглавляющий департамент безопасности Министерства инфраструктуры Украины.