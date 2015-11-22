В Севастополе прекращено движение троллейбусов

В Севастополе из-за нехватки электроэнергии прекращено движение троллейбусов.

Как передает Газета.ру, об этом заявил "губернатор" города Сергей Меняйло.

"Мы были вынуждены отказаться от троллейбусного сообщения, хотя это крайне востребованный и социально значимый вид транспорта в нашем городе. Но он потребляет 25 МВт. В ситуации, когда Севастополь обеспечен электроэнергией всего на 40%, мы вынуждены пойти на этот шаг", - сказал Меняйло.

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Ранее сообщалось, что власти Крыма приняли решение о введении графиков отключения электричества и воды для населения.

Из-за подрыва линии электропередачи на территорию полуострова Крым полностью прекращена подача электроэнергии с территории Украины. Без света в Крыму остались 1,9 миллиона человек.