Порошенко предлагает прекратить грузовое сообщение и торговлю с оккупированным Крымом

Президент Украины Петр Порошенко предлагает правительству рассмотреть вопросы прекращения грузового транспортного сообщения и прекращения товарооборота с Крымом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент обратился к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с письмом, в котором предложил безотлагательно образовать рабочую группу для всестороннего анализа вопросов о прекращении грузового транспортного сообщения и прекращения товарооборота с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым (в оба направления) и подготовки проекта соответствующего решения.

Порошенко в письме от 4 ноября также предлагает до принятия правительством указанного решения обеспечить временное прекращение грузового автомобильного и железнодорожного сообщения с временно оккупированной территорией в оба направления.

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Президент отмечает, что одной из приоритетных задач органов государственной власти на сегодняшний день является определение модели дальнейших отношений Украины с временно оккупированной территорией Крыма.

«В последнее время существенно обострилось противостояние между общественными активистами и оккупационными властями Крыма. Возбужден ряд уголовных дел против инициаторов торговой блокады Крыма. Инициаторы бессрочной акции блокирования поставок украинских товаров на Крымский полуостров, которая началась 20 сентября текущего года, требуют полностью прекратить торговые отношения с оккупированной территорией», – аргументирует в письме глава государства необходимость прекращения грузового транспортного сообщения с АРК.