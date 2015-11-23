Яценюк соглашается с позицией Порошенко: перевозки грузов в Крым надо остановить

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил временно приостановить грузовые потоки между Украиной и Крымом, однако одновременно предложил разработать перечень товаров, которые можно будет поставлять в Крым в рамках поддержки украинских граждан, включая представителей крымско-татарского народа.

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Об этом Яценюк сказал в ходе экстренного заседания правительства.

«О перемещении товаров и грузов. Я предлагаю временно запретить перемещение грузовых потоков на административной границе между Украиной и АР Крым, - сказал Яценюк. - В соответствии с законом, Минэкономразвития подготовить проект распоряжения правительства о конкретном перечне товаров, работ и услуг, которые могут поставляться в АР Крым, и ввести этот перечень. Для того, чтобы этот перечень отвечал интересам Украины в первую очередь, предлагаю привлечь к этому меджлис крымско-татарского народа».

Яценюк подчеркнул, что готов обратиться к президенту Украины для того, чтобы Совет нацбезопасности и обороны Украины принял окончательное решение о формате отношений с Крымом и о тех мерах, которые украинская власть должна предпринимать в рамках возвращения АР Крым в состав Украины и оформления экономических, социальных и любых других отношений с АР Крым.