Кабмин ввел временный запрет на перемещение грузов в Крым

Кабинет министров Украины по предложению главы правительства Арсения Яценюка ввел временный запрет на перемещение грузов на административной границе между Украиной и Автономной Республикой Крым.

Об этом на сайте странице в социальной сети Facebook сообщил глава правительства

«По моему предложению правительство временно запрещает перемещение грузопотоков на админгранице между Украиной и АР Крым», - отметил глава правительства.

При этом он напомнил, что уже дал поручение подготовить проект распоряжения о разработке конкретного перечня товаров, работ и услуг, которые могут поставляться в Крым.

«Обращаюсь также к президенту с тем, чтобы СНБО принял окончательное решение о мерах по возвращению АР Крым в Украину», - подчеркнул Яценюк.

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Ранее с предложением приостановить грузовое сообщение с Крымом – как автомобильное, так и железнодорожное, выступил президент Украины Петр Порошенко. Он предложил создать рабочую группу по этому вопросу и мотивировал свое предложение тем, что в последнее время существенно обострилось противостояние между общественными активистами и оккупационными властями Крыма. Возбужден ряд уголовных дел против инициаторов торговой блокады Крыма. Также о полной блокаде Крыма заявляли и инициаторы бессрочной акции блокирования поставок украинских товаров на Крымский полуостров. Такая акция началась 20 сентября текущего года.