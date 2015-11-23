На новогодние праздники "Укрзализныця" добавила 10 поездов

Согласно сообщению, с 24 декабря по 11 января будут курсировать дополнительные поезда: № 210/209 Николаев - Киев с отправлением из Николаева 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря, 2, 4 января, а из Киева - 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 3, 5 января.

Поезд № 231 Днепропетровск - Ивано-Франковск с отправлением из Днепропетровска 25, 26, 27, 28, 29, 3 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, а в обратном направлении - 26, 27, 28,29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5 января.

Поезд № 212 Запорожье - Днепропетровск - Львов с отправлением из Запорожья 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1,2,3, 4, 5 января, обратно - 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5 января.

Поезд № 235 Харьков - Ужгород с отправлением из Харькова 27, 29, 31 декабря, 2, 4 января, а обратно - 28, 30 декабря, 1, 3, 5 января.

Кроме этого, на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы ряда круглогодичных поездов.

В частности, поезд № 84 Ковель - Одесса будет отправляться из Ковеля 26, 28 декабря и 4 января, а из Одессы - 27, 29 декабря и 5 января.

Поезд № 86/88 Ковель, Львов - Новоалексеевка с отправлением из Ковеля, Львова 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6 января, из Новоалексеевки - 27, 29, 31 декабря, 3, 5 января.

Поезд № 668 Ковель - Черновцы, из Ковеля с отправлением 29 декабря, 3, 5 января; обратно - 30 декабря, 4, 6 января.

Поезд № 63/64 Днепропетровск - Кривой Рог - Одесса с отправлением из Днепропетровска 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6 января, а из Одессы - 27, 29, 31 декабря, 3, 5 января.

Поезд № 774/781/782 Полтава, Кременчуг - Киев с отправлением из Полтавы, Кременчуга и Киева 29 декабря и 5 января.

Поезд № 95 Черкассы - Львов с отправлением из Черкасс 30 декабря, обратно - 31 декабря.

Поезд № 112 Одесса - Умань, с отправлением из Одессы 30 декабря, а из Умани - 31 декабря.

Поезд № 686 Одесса - Измаил, с отправлением из Одессы и обратно 30 декабря и 6 января.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников 2015/2016 года назначила 6 дополнительных поездов в направлении Ужгорода, Львова, Ворохты, Ивано-Франковска и Черновцов.

Также "Укрзализныця" планирует до 1 декабря этого года и до 1 марта 2016 года вернуть в эксплуатацию два пассажирских двухэтажных поезда чешской компании Skoda, которые на сегодняшний день не курсируют.