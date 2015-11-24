"Борисполь" за январь-ноябрь выполнил годовой план по доходам

Как отметили в пресс-службе аэропорта, по сравнению с показателем 2014 года доходы аэропорта увеличились на 70% и на 10% по сравнению с утвержденным Кабмином финпланом на 2015 год.

В пресс-службе аэропорта отмечают, что «Борисполь» - едва ли не единственное государственное предприятие, которое в 2015 году кардинально улучшило показатели деятельности - стало прибыльным, получив за 9 месяцев рекордную чистую прибыль в размере 467 млн. гривень, значительно увеличило доходы, сократило расходы и продолжает увеличивать объем производства.

«Ликвидация «теневых схем» позволила сократить расходы на закупки в три раза - с 27 млн. долл. США за 9 месяцев 2014 года до 9,8 млн. долл. США за 9 месяцев 2015 года. При этом количество обслуженных аэропортом пассажиров продолжает увеличиваться», - идет речь в сообщении пресс-службы.

«Впервые за несколько лет госпредприятие вышло на прибыль и улучшило финансовый результат на полмиллиарда гривен. А ведь это значит, что кто-то эти полмиллиарда гривен потерял», - прокомментировал руководитель аэропорта Евгений Дыхне объявление о начале нового конкурса на должность директора аэропорта в октябре 2015 года.

Напомним, в ноябре 2015 года Министерство инфраструктуры объявило предварительные итоги конкурса. В соответствии с ними, избранниками комиссии Министерства стали: два бывших руководителя, управлявших аэропортом в 2006-2008 и 2014 годах, бывший руководитель авиаадминистрации Молдовы и вице-президент авиакомпании МАУ. Евгений Дыхне к дальнейшим этапам конкурса допущен не был.

«Я надеялся, что конкурс станет прозрачным соревнованием идей, которые могут принести реальную пользу предприятию. Я верил, что открытость и прозрачность пришли на смену порочной практике подковерных договоренностей и кандидатов будут оценивать по реальным результатам», - прокомментировал Евгений Дыхне.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября аэропорт также выполнил годовой план по количеству пассажиров, обслужив с начала года более 6,5 млн пассажиров.

Кроме того, за 9 месяцев аэропорт получил 467,3 млн грн чистой прибыли против 44,5 млн грн чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".