Volkswagen могут обвинить в неуплате налогов

Прокуратура Брауншвейга начала расследование в отношении концерна Volkswagen по новому делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает Прайм со ссылкой на телеканал N-tv.

Отмечается, что расследование ведется в связи с так называемым "Дизельным скандалом".

Другие подробности пока не сообщаются.

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Автоконцерн Volkswagen был обвинен в середине сентября в США в оснащении своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

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Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. Компании также грозит штраф в размере до 18,075 миллиарда долларов.