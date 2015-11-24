"Укрзализныця" в 2016 году получит на капитальные инвестиции 15 миллиардов

Объем капитальных инвестиций для публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") на 2016 год запланирован в объеме 15 миллиардов гривень.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на заместителя министра Руслана Коржа.

"Программой запланированы на 2016 год капитальные инвестиции в "Укрзализныцю" в размере 15 миллиардов гривень, что в несколько раз больше, чем в текущем году", - цитирует пресс-служба Коржа.

При этом он также отметил, что финансовый план компании уже готов и в ближайшее время будет вынесен на утверждение Кабмина.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский сообщил, что объем запланированных инвестиций для "Укрзализныци" на 2016 год составляет 20 миллиардов гривень. По словам министра, такая цифра была заложена в проекте финансового плана "Укрзализныци" на 2016 год.

Ранее исполняющий обязанности главы правления компании Александр Завгородний сообщил, что до 15 ноября этого года планируется передать проект финансового плана "Укрзализныци" на рассмотрение правительственного комитета, а до 1 декабря - на согласование в Кабинет министров Украины. По его словам, "Укрзализныця" заложила в проекте финплана на 2016 год доход в размере 78 миллиардов гривень.

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В октябре Пивоварский сообщил, что Кабмин выделит "Укрзализныце" до конца 2015 года дополнительно 1 миллиард гривень на восстановление железнодорожной инфраструктуры, а также ремонт и приобретение нового подвижного состава. Общий инвестиционный план "Укрзализныци" на текущий год составлял 2,4 миллиарда гривень.