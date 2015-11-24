На новогодние праздники запустят 11 дополнительных поездов

Акционерная компания "Украинская железная дорога" на период новогодних и рождественских праздников 2015/2016 года, помимо уже назначенных 10 поездов, назначила еще один дополнительный поезд.

В частности, дополнительный поезд № 179/180 Киев - Днепропетровск отправится в рейсы из Киева и Днепропетровска 29, 30 декабря и 3 января. Поезд будет отправляться из Киева в 09:18 и прибывать в Днепропетровск в тот же день в 18:29. Из Днепропетровска поезд отправится в 11:05 с прибытием в Киев в тот же день в 21:50.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначила 10 дополнительных поездов в направлении Ужгорода, Львова, Ворохты, Ивано-Франковска, Черновцов, Запорожья, Днепропетровска и Харькова. Кроме этого, на праздники "Укрзализныця" продлила сроки курсирования 8 круглогодичных поездов.

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Также "Укрзализныця" планирует до 1 декабря этого года и до 1 марта 2016 года вернуть в эксплуатацию два пассажирских двухэтажных поезда чешской компании Skoda, которые на сегодняшний день не курсируют.