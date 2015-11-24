Volkswagen разрешили отозвать авто в Европе для устранения нарушений

Автоконцерн Volkswagen получил разрешение на устранение нарушений в 90% автомобилей в Европе, на которых было установлено вредоносное ПО, занижающее показатели вредных выбросов, сообщает Газета.ru.

Как заявил глава Volkswagen Маттиас Мюллер, регулятор автомобильного сектора в Германии (KBA) одобрил предложение автопроизводителя о замене ПО в автомобилях с 2-литровым двигателем и поддержал план компании по устранению нарушений в автомобилях с двигателем объемом 1,6 литра.

По словам Мюллера, помимо обновления ПО, в автомобилях с 1,6-литровым двигателем потребуются "относительно простые изменения" в системе воздушных фильтров. В машинах с мотором объемом 1,2 литра, вероятно, потребуется только обновление ПО, и компания намерена предоставить KBA план устранения нарушений в этих автомобилях к концу текущего месяца.

Мюллер добавил, что расходы на устранение неисправностей в автомобилях, затронутых "дизельным скандалом" в Европе, являются "контролируемыми". Отзыву в Европе подлежат порядка 8,5 миллиона автомобилей Volkswagen.

Глава автоконцерна также сообщил, что Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и Калифорнийский совет по охране воздушных ресурсов дали компании возможность представить на рассмотрение регуляторов новую версию ПО для 85 тысяч автомобилей с дизельными двигателями.

Если замена ПО будет одобрена, расходы на устранение нарушений в этих машинах будут исчисляться "средним двузначным числом в миллионах евро", отметил Мюллер.

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