"Укрзализныця" полностью готова к работе в зимний период

Акционерная компания "Украинская железная дорога" провела подготовку снегоочистительной техники и железнодорожного полотна к работе в условиях ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба компании.

"Профилактический осмотр прошли 121 снегоочистительная и 101 снегоуборочная машина. Работники путевого хозяйства "Укрзализныци" осмотрели перед зимой почти 44 тысяч километров путей. Кроме того, подготовлено 13 370 стрелочных переводов, оборудованных пневмообдувкой для уборки сухого снега, и 2 381 стрелочный перевод, оборудованный электрообогревом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что к работе в зимний период подготовлены и хозяйственные постройки.

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Как сообщал УНИАН, работники железных дорог Украины в период с января по сентябрь этого года выполнили ремонт 1 154,3 километра путей. В 2016 году "Укрзализныця" планирует выполнить капитальный ремонт около 1 тысячи километров железнодорожных путей.

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Справка УНИАН. Эксплуатационная протяженность главных железнодорожных путей Украины составляет 21 640,4 километра, из них 74% - бесстыковые пути.