Toyota снова отзывает 1,6 миллиона авто в Японии из-за травмированного пассажира

Японская автокомпания Toyota Motor снова отзывает 1,6 миллиона автомобилей в Японии, чтобы еще раз проверить подушки безопасности фирмы Takata, сообщает Газета.ru.

"Отзыву подлежат 22 модели марки, в том числе Vitz. Как отметил представитель Минтранса Японии Масато Сахаси, часть этих автомобилей уже отзывалась ранее, и замена подушек производилась исходя из оценки дилерами наличия неполадок", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Toyota решила повторно провести отзыв после того, как в октябре подушка разорвалась в автомобиле Nissan X-Trail, ранив пассажира, хотя во время экспертизы неполадок выявлено не было.

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Как сообщал УНИАН, ранее южнокорейская автомобильная компания Hyundai приняла решение отозвать свыше 300 тысяч автомобилей Sonata в Соединенных Штатах в связи с дефектами тормозной педали.