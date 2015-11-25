Рада отменила пошлину на импорт электромобилей

Верховная Рада приняла закон, которым освобождаются от ввозной таможенной пошлины операции по ввозу в Украину транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

За принятие закона №1674 "О внесении изменений в Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины" относительно отмены ввозной пошлины на электромобили" проголосовали 233 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представляя законопроект в парламенте, сказала с трибуны, что ко второму чтению в проект закона №1674 были внесены изменения, которые исключают возможность отмены пошлины для автомобилей с комбинированным двигателем. Также, по ее словам, при помощи правок из под действия закона вывели транспортные средства с электродвигателем, которые используются для пассажирских перевозок, в частности такси.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 мая 2015 года приняла в первом чтении проект закона №1674 "О внесении изменений в Закон "О Таможенном тарифе Украины" об отмене ввозной таможенной пошлины на электромобили". За соответствующее решение с третьего раза проголосовали 242 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада 21 мая также приняла в первом чтении законопроект №1912, предусматривающий временное, до 1 января 2020 года, освобождение от налога на добавленную стоимость и акцизного налога операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставки на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

По оценкам Министерства экономического развития и торговли, принятие данного законопроекта №1674, а также проекта закона №1912, позволит снизить стоимость электромобилей на 28%. В связи с чем, Минэкономразвития призвало Верховную Раду принять законопроекты №1674 и №1912, отменяющие налоги на импорт электромобилей.