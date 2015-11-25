Рада отказалась отменить НДС и акциз на импорт электромобилей

Верховная Рада не приняла проект закона, предусматривающий временное, до 1 января 2020 года, освобождение от налога на добавленную стоимость и акцизного сбора операций по ввозу и поставке на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

За принятие законопроекта №1912 "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения ввоза и поставки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями" за основу и в целом проголосовали 222 депутата при необходимых 226.

Спикер парламента Владимир Гройсман несколько раз проводил сигнальные голосования, однако для возвращения законопроекта на рассмотрение не хватало голосов. В результате, депутаты 229 голосами поддержали предложение Гройсмана отправить проект закона на повторное второе чтение.

Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что принятие данного законопроекта, как и предыдущего №1674 об отмене таможенной пошлины, должно сделать электромобили более доступными для украинцев и существенно расширить соответствующий рынок в стране. Как указывается в пояснительной записке, данный закон снизит стоимость электромобилей на 20%.

В то же время, экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник и ряд других депутатов высказали предостережение, что данная норма станет препятствием для развития производства электромобилей внутри страны, поскольку для внутренних производителей налоги не отменяются. Владимир Гройсман предложил распространить норму об освобождении от налогов и на украинских производителей. Однако и для поддержки законопроекта с учетом данной правки голосов не хватило.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 мая приняла в первом чтении законопроект №1912, предусматривающий временное, до 1 января 2020 года, освобождение от налога на добавленную стоимость и акцизного налога операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставки на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, а также законопроект №1674, предлагающий отменить ввозную таможенную пошлину на транспортные средства, оснащенные электрическими двигателями.

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По оценкам Министерства экономического развития, принятие данных законопроектов позволит снизить стоимость электромобилей на 28%.

Министерство экономического развития и торговли 18 ноября текущего года призвало Верховную Раду принять законопроекты №1674 и №1912, отменяющие налоги на импорт электромобилей.