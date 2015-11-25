"Укрзализныця" подготовила к зиме более 3 тысяч пассажирских вагонов

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное в октябре на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в зимний период подготовило 3 164 пассажирских вагона.

Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", к зиме железнодорожники также подготовили 236 вокзалов и вокзальных комплексов, в частности, провели работы по утеплению фасадов, установили металлопластиковые окна, обновили экстерьер станционных зданий.

Также сообщается, что железнодорожники проверили все системы жизнеобеспечения пассажирского подвижного состава, а также продиагностировали, отремонтировали и запустили в работу отопительные системы.

Согласно сообщению, на сегодняшний день стоимость деповского ремонта вагона составляет ориентировочно 150 тысяч гривень, тогда как стоимость частичного капитального ремонта составляет 350 тысяч гривень, полного капитального - более 1 миллиона гривень, а на косметический ремонт одного вагона, его техобслуживание и подготовку к зиме компания расходует от 10 до 20 тысяч гривень.

"Для очистки вокзалов и станций от снега железнодорожники подготовили снегоуборочную технику, упорядочили противопожарные системы, провели ремонты и профилактические осмотры систем вентиляции и кондиционирования", - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила о том, что работники путевого хозяйства осмотрели перед зимой почти 44 тысячи километров путей. Кроме того, подготовили 13 370 стрелочных переводов, оборудованных пневмообдувкой для уборки сухого снега, и 2 381 стрелочный перевод, оборудованный электрообогревом.

В 2014 году "Укрзализныця" подготовила к работе в зимний период 3 274 пассажирских вагона.

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Справка УНИАН. В целом на территории железных дорог Украины действуют 118 железнодорожных вокзалов, из них 17 внеклассных, 9 - первого класса, 33 - второго класса, 59 - третьего класса.