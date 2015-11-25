Кабмин запретил транзитные полеты российских авиакомпаний через Украину

Кабинет министров Украины в рамках реализации санкций против страны-агрессора ввел полный запрет на транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Мы провели консультации, проанализировали свои нормативные акты, мы ожидали, что Россия отменит свои решения на запрет украинским компаниям осуществлять полеты в Россию и через территорию России, однако Россия, как всегда, не согласилась на законные условия украинской стороны. Именно поэтому правительство Украины приняло решение о введении запрета на все транзитные полеты для всех российских авиакомпаний через воздушное пространство Украины, - сказал Яценюк. – Правительство дает поручение "Украэроруху" в соответствии с нормами законодательства проинформировать российскую сторону о том, что российские авиакомпании и российские самолеты больше не имеют права использовать украинское авиационное пространство".

Яценюк также обратил внимание, что запрет для российских военных самолетов и самолетов, которые осуществляют военные транзитные перевозки, уже введен.

"Сейчас запрет касается всей гражданской авиации Российской Федерации. Я прошу Министерство инфраструктуры принять все меры для информирования российской стороны, - сказал Яценюк. – Решение о запрете принято еще и в связи с обострением внешнеполитической ситуации. Россия может использовать украинское воздушное пространство для осуществления провокаций".

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Как сообщал УНИАН, 25 октября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь "Аэрофлота" и "Трансаэро", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных.