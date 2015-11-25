С сегодняшней ночи российским авиакомпаниям запрещен транзит через Украину

Согласно сообщению пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, принятое решение обусловлено систематическим нарушением правил полетов и порядка использования воздушного пространства Украины со стороны российских авиаперевозчиков и имеет целью предотвратить любые возможные провокации в воздушном пространстве Украины.

В сообщении подчеркивается, что Украине принадлежит полный и исключительный суверенитет над воздушным пространством Украины, что является частью ее территории.

В свою очередь министр инфраструктуры Андрей Пивоварский подтвердил, что авиавласти Украины будут использовать дипломатические способы уведомления российских авиавластей и авиакомпаний.

«Госавиаслужба и «Украэрорух» через дипломатические каналы будут уведомлять российские авиавласти и авиакомпании. Технических проблем быть не должно. Уже сейчас начали информировать российскую сторону. От них пока никакой ответной информации нет», - сказал министр.

В пресс-службе напомнили, что российские авиакомпании, осуществляя полеты в оккупированный Крым, нарушают положения Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта 1994 года, Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Соглашения о транзите по международным воздушным линиям от 1944 года в части соблюдения национальных законов и правил.

«По поручению правительства Госавиаслужба уведомит российскую сторону о закрытии воздушного пространства для гражданской авиации Российской Федерации. Госавиаслужба через Министерство иностранных дел направит соответствующую ноту в Росавиацию сегодня, 25 ноября», - добавили в пресс-службе.

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Министерство напомнило, что РФ остановила выдачу разрешений украинским авиакомпаниям на пролет над своей территорией в августе 2014 года.