"Укрзализныця" добавила еще 4 поезда на новогодние праздники

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное в октябре на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") на период новогодних и рождественских праздников 2015/2016 годов, помимо уже назначенных 11 поездов, назначило еще четыре дополнительных поезда в южном и западном направлениях.

В частности, дополнительный поезд № 239 по маршруту Киев - Ужгород отправится из столицы 30 декабря, а из Ужгорода - 31 декабря. Поезд № 229/230 Киев - Ужгород отправится из Киева 29 декабря, а в обратном направлении - 30 декабря.

Поезд № 238/258 по маршруту Одесса - Львов будет отправляться из Одессы 25-30 декабря, 1-8 января, а из Львова - 26-31 декабря и 2-8 января; поезд № 268/242 Одесса - Мукачево будет отправляться 25-30 декабря, 2-8 января, а в обратном направлении - 26-31 декабря, 3-8 января.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначила 11 дополнительных поездов в направлении Ужгорода, Львова, Ворохты, Ивано-Франковска, Черновцов, Запорожья, Днепропетровска и Харькова. Кроме этого, на праздники "Укрзализныця" продлила сроки курсирования 8 круглогодичных поездов.

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Кроме того, "Укрзализныця" планирует до 1 декабря этого года и до 1 марта 2016 года вернуть в эксплуатацию два пассажирских двухэтажных поезда чешской компании Skoda, которые на сегодняшний день не курсируют.

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Ранее "Укрзализныця" также сообщила о подготовке к работе в зимний период более 3 тысяч пассажирских вагонов.