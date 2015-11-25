Пивоварский подсчитал потери Украины от запрета транзита для российских авиакомпаний

Потери государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") от запрета транзитных перевозок для российских авиакомпаний через территорию Украины составят 25-30 млн евро в год, сообщил журналистам министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"С нашей стороны потенциальные потери "Украэроруха" в районе 25-30 млн евро в год. Других потерь не должно быть", - сказал министр.

Он также отметил, что потери украинской стороны будут меньше российской.

"Российская сторона потенциально потеряет больше, потому что российским авиакомпаниям нужно будет менять flight-планы, менять стыковки в других аэропортах", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках реализации санкций против страны-агрессора ввел полный запрет на транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины. Запрет вступает в силу с 00:00 часов 26 ноября.

По информации Мининфраструктуры, принятое решение обусловлено систематическим нарушением правил полетов и порядка использования воздушного пространства Украины со стороны российских авиаперевозчиков и имеет целью предотвратить любые возможные провокации в воздушном пространстве Украины. По словам Пивоварского, авиавласти Украины с сегодняшнего дня начнут уведомление российских авиавластей и авиакомпаний.

Запрет на транзит для украинских авиакомпаний через свою территорию Россия ввела еще в августе 2014 года.

Кроме того, с 25 октября, на основании обоюдных решений украинских и российских властей, было прекращено прямое пассажирское сообщению между Украиной и Россией.