Мининфраструктуры о подорожании билетов на поезда: решения еще нет

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное в октябре на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") пока не приняло решение о повышении тарифов на проезд в пассажирских поездах в 2016 году.

Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

«Сейчас поступает активная информация о том, что со следующего года «Укрзализныця» планирует на 30% поднять тариф по пассажирским перевозкам. Это некорректная информация. В настоящее время решение о повышении пассажирского тарифа не принято», - сказал он.

По словам Пивоварского, в настоящее время проект финансового плана «Укрзализныци» на 2016 год находится на согласовании в Кабинете министров Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила о планах с 1 января 2016 года повысить тариф на перевозки грузов на 15%, за исключением перевозки угля, тариф на который повысится на 5%.

"Укрзализныця" заложила в проекте финплана на 2016 год доход в размере 78 млрд грн.

В конце июля 2015 года Кабинет министров утвердил финплан «Укрзализныци» на 2015 год. Как уточнил министр инфраструктуры Пивоварский, согласно утвержденному финплану, по итогам 2015 года убыток «Укрзализныци» составит 47 млн грн, доходы от грузоперевозок – 7,4 млрд грн, от перевозки пассажиров – 251 млн грн.

По оперативным данным "Укрзализныци", по итогам 2014 года доходы ведомства составили 50,1 млрд грн, что на 4% меньше, чем в 2013 году.