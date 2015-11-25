Железнодорожные грузоперевозки в следующем году могут подорожать на 30%

Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

В частности, по его словам, проект финансового плана «Укрзализныци» на 2016 год, который сейчас находится на согласовании в Кабмине, предусматривает повышение грузовых тарифов с 1 января 2016 года на 15%, а с 1 июля – еще на 15%.

«Планируется по финплану, который сейчас согласовывается в Кабмине, что с 1 января 2016 года железнодорожный тариф (грузовой – УНИАН) поднимется на 15%, и с 1 июля 2016 года - еще на 15%. Никакого отношения этот подъем не имеет к пассажирским перевозкам. В настоящее время решение о повышении пассажирского тарифа не принято», - сказал Пивоварский.

Читайте такжеМининфраструктуры о подорожании билетов на поезда: решения еще нет

Как сообщал УНИАН, по словам исполняющего обязанности главы правления акционерной компании Александра Завгороднего, "Укрзализныця" планирует с 1 января 2016 года повысить тариф на перевозки грузов на 15%, за исключением перевозки угля, тариф на который повысится на 5%.

Кроме того, он анонсировал следующее повышение тарифов на июль 2016 года, однако не уточнил на сколько, добавив, что индексация будет зависеть от уровня инфляции в Украине.

Ранее "Укрзализныця" подчеркивала, что необходимость в повышении грузовых тарифов обусловлена тем, что темпы роста цен на продукцию, которую потребляет отрасль и уровень инфляции значительно опережают темпы роста тарифов на грузоперевозки и создают диспропорцию между ценами на продукцию и грузовым тарифом.

В конце февраля 2015 года "Укрзализныця" инициировала очередное повышение тарифов на грузоперевозки на 25% в связи с резким ухудшением экономической ситуации в стране. Предложение было одобрено Министерством инфраструктуры, однако в конце мая Государственная регуляторная служба Украины отказалась регистрировать проект приказа о повышении тарифов на грузовые перевозки на 25% в этом году.

«Укрзализныця» уже неоднократно повышала тарифы на грузоперевозки. Так, с 1 февраля 2015 года были повышены тарифы на перевозку грузов на 30%. В конце июля 2014 года «Укрзализныця» проиндексировала тарифы на 12,5%.