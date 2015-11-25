Российская таможня начала задерживать грузы из Турции

Сегодня в Новороссийске начали задерживать грузы из Турции, но объяснений российские таможенники не дают, рассказывает директор таможенного брокера «НовоТрансЛайн» в Новороссийске Григорий Пелипенко.

«Никаких объяснений нам не давали, говорят, ждите, быть может, завтра начнется растаможка», — сказал он. Делать выводы пока рано, считает он.

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Владелец крупной сети обувных магазинов рассказал РБК, что сегодня в Новороссийском порту груз с партией обуви из Турции для его сети отправили на полный досмотр, хотя обычно проводят только частичный досмотр. По его информации, другие грузы, в первую очередь, продуктовые, не пропустили вовсе.

Представитель компании «Дикси» Анастасия Орлова (компания самостоятельно импортирует из Турции фрукты и овощи) подтвердила, что таможенный контроль в Новороссийске усилен, не уточнив деталей.

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Менеджер московской фирмы, которая импортирует из Турции стройматериалы, рассказывает, что по информации таможенных брокеров, обслуживающих грузы на Северо-Западной таможне (Санкт-Петербург), таможенникам «дана команда» проверять грузы из Турции в максимально жестком режиме.

«Непонятно, что будет с партиями турецких товаров, которые уже находятся в пути и должны прийти на границу на этой неделе», опасается он.