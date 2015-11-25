У подрядчиков "Укравтодора" мошенники требуют взятки за возвращение долгов - Пивоварский

"Ко мне дошла информация от подрядчиков, что к ним стали приходить люди с предложением заплатить 15-25% откат от сумм, которые они должны получить. У меня большая просьба к подрядчикам, которые есть в списке на погашение задолженности, - не ведитесь на провокации. Вы в любом случаем получите деньги", - сказал министр.

Кроме того, он отметил, что на этой неделе Министерство инфраструктуры совместно с Министерством финансов уже начали погашение долгов перед подрядчиками.

"У Минфина исторически была неуверенность в том, выполнялись ли эти работы качественно. В этом году Мининфраструктуры с Минфином проверили качество выполнения работ и нашли возможность компенсации долга для подрядчиков "Укравтодора". Вчера первая сумма в районе 240 млн грн пошла подрядчикам. Всего будет выплачено подрядчикам 1,6 млрд грн. Напоминаю, это старые деньги 2010-2013 годов", - добавил он.

По словам Пивоварского, таким вымогательством занимаются "носители различных корочек, помощники депутатов, бюрократы и госчиновники".

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Как сообщал УНИАН, общая сумма долговых обязательств "Укравтодора" перед кредиторами на конец третьего квартала 2015 года составляла 47,111 млрд грн. Задолженность "Укравтодора" перед банками составляет 38,711 млрд грн, из которых 5,132 млрд грн агентство должно погасить в 2016 году. Кроме того, обязательства "Укравтодора" по облигациям составляют 8,4 млрд грн.

В госбюджете Украины на 2015 год общая сумма бюджетного финансирования "Укравтодора" составила 23,1 млрд грн. В частности, 19,1 млрд грн было выделено на погашение долговых обязательств, 3,2 млрд грн – на развитие дорожного хозяйства и ремонт дорог.