Кабмин назначил нового директора Ильичевского морпорта

Кабинет министров Украины по итогам конкурсного отбора назначил директором Ильичевского морского торгового порта (ИМТП), одного из крупнейших морских портов Украины, Сергея Крыжановского, сообщил журналистам министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"Кабмин сегодня назначил Крыжановского директором Ильичевского порта", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2015 года комитет по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий, работающий при Министерстве экономического развития и торговли Украины, определил кандидата на должность руководителя Ильичевского морского порта.

В частности, из предложенных Министерством инфраструктуры двух кандидатов – Сергея Крыжановского и Геннадия Скворцова – члены комитета определили финалистом конкурса Крыжановского, ранее работавшего на руководящих должностях в Одесском порту и "Укрморречфлоте".

Еще в апреле текущего года Мининфраструктуры объявило конкурс на должности руководителей 10 государственных предприятий, в том числе и Ильичевского порта, однако уже во второй половине июня глава министерства Андрей Пивоварский отменил конкурс в связи с изменением статуса порта.

Затем в конце июля Мининфраструктуры объявило по пяти госпредприятиям повторный конкурс, в частности, и по Ильичевскому порту.

Во второй тур конкурса на должность руководителя Ильичевского порта комиссия допустила 12 кандидатов из 22 человек, подавших заявки на участие.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.