Стал известен состав набсовета созданной на базе "Укрзализныци" акционерной компании

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский на своей странице в сети Facebook, соответствующее решение было принято сегодня, 25 ноября, в ходе заседания правительства.

"Мы стали еще на шаг ближе к завершению корпоратизации. Ждем публикации подписанного премьером распоряжения. Далее наблюдательный совет проведет свое первое собрание, на котором утвердит контракты членов правления, а также передачу активов в ПАО. После этого корпоратизация в процедурном смысле будет завершена. Преобразования внутри компании продолжатся", - написал Пивоварский.

В частности, в состав набсовета акционерной компании вошли: директор департамента госсобственности Министерства инфраструктуры Юрий Гвоздев, замминистра экономического развития и торговли Руслан Корж, директор департамента финансов производственной сферы и имущественных отношений Министерства финансов Олег Мельник, первый заместитель министра Кабинета министров Олег Паракуда, первый заместитель главы Фонда госимущества Дмитрий Парфененко, заместитель министра инфраструктуры Николай Снитко, первый замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

Кроме того, в состав ревизионной комиссии вошли: начальник отдела контроля транспортно-промышленного комплекса департамента контроля в сфере материального производства и финансовых услуг Госфининспекции Руслан Дорош, заведующий отделом финансового планирования деятельности объектов госсектора экономики департамента по вопросам эффективного управления объектами госсобственности секретариата Кабмина Юрий Матюшенко, замначальника управления контроля и внутреннего аудита - начальник отдела внутреннего аудита региональных отделений Фонда госимущества Виктор Саналатий, директор департамента госполитики в отрасли ж/д транспорта Министерства инфраструктуры Александр Федоренко, директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры Роман Хмиль.

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Как сообщал УНИАН, 21 октября правительство зарегистрировало публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

В тот же день состоялось первое заседание правления новосозданного акционерного общества, по итогам которого руководство компании приняло решение обратиться в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой инициировать избрание председателя правления "Укрзализныци" в соответствии с законодательно установленными конкурсными процедурами.

2 сентября Кабмин утвердил проект устава Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", а также поручил Министерству инфраструктуры утвердить положение о наблюдательном совете общества, ревизионной комиссии и правлении общества. Уставный капитал акционерного общества составит более 229,8 млрд грн.

Согласно правительственному постановлению, численность правления публичного акционерного общества составляет 6 человек, включая главу правления.

По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, для реформирования железнодорожной отрасли необходимо внести ряд законодательных изменений, а сам процесс реформы займет несколько лет. В частности, необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, закон о создании Нацкомиссии по регулированию транспорта, после чего изменить около 50 подзаконных актов.

Ранее Пивоварский анонсировал создание акционерной компании на базе "Укрзализныци" к сентябрю текущего года.