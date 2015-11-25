Госавиаслужба Украины уведомила Росавиацию о запрете транзита для самолетов РФ

Об сообщает Министерство инфраструктуры Украины

"Во исполнение сегодняшнего решения правительства Госавиаслужба уже направила письма в Росавиацию и МИД Украины, которым сообщила, что транзит для всех самолетов Российской Федерации воздушным пространством Украины прекращается с 00.00 26 ноября", - говорится в сообщении министерства в Facebook.

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Ранее сообщалось, что в связи с обострением военной и общественно-политической ситуации Кабинет министров в среду принял решение запретить пролет украинского воздушного пространства для всех без исключения российских авиакомпаний с 26 ноября.

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В пресс-службе напомнили, что российские авиакомпании, осуществляя полеты в оккупированный Крым, нарушают положения Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта 1994 года, Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Соглашения о транзите по международным воздушным линиям от 1944 года в части соблюдения национальных законов и правил.