"Дизельгейт": Южная Корея требует от Volkswagen отозвать более 125 тысяч авто

Министерство окружающей среды Южной Кореи оштрафовало немецкий концерн Volkswagen AG на 14,1 миллиарда южнокорейских вон (около 12,3 миллиона долларов) за нарушение экологических норм и потребовало отозвать с рынка страны более 125,5 тысячи автомобилей, сообщает Прайм.

"По данным агентства Ренхап, отзыву подлежат автомобили Volkswagen Tiguan и Volkswagen Beetle, а также Audi A4, Audi Q3 и Audi Q5. Решение о штрафе и об отзыве автомобилей было принято после того, как экспертная комиссия ведомства выявила несоответствия в замерах показателей выбросов вредных веществ", - говорится в сообщении.

В частности, было обнаружено, что на автомобилях Volkswagen Tiguan, оборудованных двигателем EA189, было установлено программное обеспечение, которое занижало реальные показатели выбросов. В настоящее время специалисты проверяют, была ли подобная "начинка" установлена на других автомобилях.

Кроме того, южнокорейское министерство окружающей среды требует от автопроизводителя предоставить до 6 декабря подробный план действий по приведению поставляемых на рынок автомобилей в соответствие с экологическими нормами.

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Скандал вокруг автоконцерна Volkswagen разгорелся после того, как американские власти обвинили автопроизводителя в том, что он оборудовал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

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В Volkswagen заявили, что основная часть автомобилей с нарушениями в ПО находится не в США, а в Европе. По его данным, в мире около 11 миллионов машин с подобными дефектами, в том числе 8 миллионов в Евросоюзе, из которых 2,8 миллиона — в Германии.