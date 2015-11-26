"Укрзализныця" обеспечила на популярных направлениях к новогодним праздникам ежесуточно почти 30 тысяч мест

Акционерная компания "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця") на период новогодних и рождественских праздников 2015/2016 года на наиболее популярных направлениях обеспечила 29 тысяч пассажирских мест, сообщила пресс-служба компании.

В частности, на наиболее популярном западном направлении предложила почти 20 тысяч, в одесском - почти 7 тысячи, в азовском - почти 2 тысячи мест.

Кроме того, в западном направлении на 25-30 декабря в целом предложено пассажирам более 99,5 тысячи мест, из которых почти половина уже реализована - 47,5 тысячи, а на наиболее загруженных поездах, отправляющихся 29 и 30 декабря, продано 58% и 60% мест, соответственно. В направлении Одессы с 25 по 30 декабря предложено 41,6 тысячи мест, из них реализовано 5,6 тысячи. В азовском направлении в предпраздничные дни количество мест составило около 12 тысяч, из которых продано уже около 2 тысяч.

При этом, пассажиры уже подали 1 746 групповых заявок на перевозку или на 64,5 тысяч мест, из которых 682 заявки или 23,3 тысяч мест на перевозку детей.

Читайте такжеНа зимние праздники назначили 15 дополнительных рейсов поездов

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначила 15 дополнительных поездов в направлении Ужгорода, Львова, Ворохты, Мукачево, Ивано-Франковска, Черновцов, Запорожья, Днепропетровска, Харькова и Одессы. Кроме этого, на праздники "Укрзализныця" продлила сроки курсирования 8 круглогодичных поездов.

Читайте также"Укрзализныця" подготовила к зиме более 3 тысяч пассажирских вагонов

Кроме того, "Укрзализныця" планирует до 1 декабря этого года и до 1 марта 2016 года вернуть в эксплуатацию два пассажирских двухэтажных поезда чешской компании Skoda, которые на сегодняшний день не курсируют.

Ранее "Укрзализныця" также сообщила о подготовке к работе в зимний период более 3 тысяч пассажирских вагонов.

Читайте также"Укрзализныця" полностью готова к работе в зимний период