Министр рассказал, когда ситуация с дорогами кардинально изменится

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"Дорога Львов—Ивано-Франковск показала, что отремонтировать дорогу методом ресайклинга можно за $250–300 тыс. за 1 км. А раньше эта работа стоила около $ 800 тыс. за 1 км", - сказал Пивоварский в интервью Новому времени.

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По его словам, учитывая протяженность украинских дорог, Украине необходимо в год 25–30 млрд грн для их обслуживания.

"В этом году на Укравтодор выделено 3,4 млрд грн. Плюс дали 700 млн грн на прикарпатскую программу. Также в этом году в рамках эксперимента запущена программа по таможне в четырех областях: Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой. От поступлений сверх плана 50 % идет на дороги. И уже 200 млн грн, наверное, пошло на это. Вот и все", - заявил министр.

Также Пивоварский заявил, что по подсчетам министерства от акциза на импортное топливо в бюджет поступает 35–40 млрд грн в год.

"По идее, они должны идти на дороги. Но они идут в общий фонд госбюджета. Депутаты разработали законопроект, который говорит, что будет создан дорожный целевой фонд, и все деньги от акциза будут использоваться исключительно на ремонт дорог. Когда этот закон примут, ситуация с дорогами кардинально изменится. Второй момент: есть 5 -процентный акциз на топливо из пистолета АЗС, который остается в местных бюджетах. В начале года правительство приняло решение о бюджетной децентрализации. За 9 месяцев порядка 20 млрд грн дополнительных доходов получили местные бюджеты. Сколько из этого пошло на дороги? Копейки", - отметил он.

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