На Черниговщине зафиксировано скопление фур из-за отказа РФ пропускать турецкие грузы
Российская таможня не пропускает 6 фур в пункте пропуска "Гремьяч" и 20 в "Синьковка" с турецкими грузами в Черниговской области. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины пресс-секретарь Олег Слободян.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
"На протяжении суток в связи с отказом российскими таможенниками в оформлении грузов, которые следуют из Турции, зафиксировано незначительное скопление автотранспорта в пунктах пропуска "Гремьяч" и "Синьковка" Черниговского загона. Официальных документов про отказ в пропуске со стороны России водители не получали", - сказал он.
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По словам Слободяна, российская сторона мотивирует непропуск транспортных средств с грузами из Турции отсутствием необходимых разрешительных документов у водителей.
Фуры были оформлены украинскими таможенниками на выезд из Украины, однако не пропущены в РФ и находятся между украинскими и российскими пунктами пропуска.
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На данный момент ожидается решение от РФ, сроки оглашения которого неизвестны, отметили в погранслужбе.