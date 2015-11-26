На Черниговщине зафиксировано скопление фур из-за отказа РФ пропускать турецкие грузы

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"На протяжении суток в связи с отказом российскими таможенниками в оформлении грузов, которые следуют из Турции, зафиксировано незначительное скопление автотранспорта в пунктах пропуска "Гремьяч" и "Синьковка" Черниговского загона. Официальных документов про отказ в пропуске со стороны России водители не получали", - сказал он.

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По словам Слободяна, российская сторона мотивирует непропуск транспортных средств с грузами из Турции отсутствием необходимых разрешительных документов у водителей.

Фуры были оформлены украинскими таможенниками на выезд из Украины, однако не пропущены в РФ и находятся между украинскими и российскими пунктами пропуска.

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На данный момент ожидается решение от РФ, сроки оглашения которого неизвестны, отметили в погранслужбе.