Филиал Донецкой железной дороги создадут в подконтрольном Красном Лимане

Кабинет министров Украины одобрил инициативу Министерства инфраструктуры и акционерной компании "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця") о создании филиала Донецкой железной дороги в подконтрольном украинским властям Красном Лимане (Донецкая обл.), сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"Вчера также Кабинет министров принял решение о поддержке решения Мининфраструктуры, "Укрзализныци" о создании филиала Донецкой железной дороги в Красном Лимане, для того, чтобы после образования ПАО "Укрзализныця" не было никаких проблем с функционированием ПАО и Донецкой железной дороги в связи с военными действиями", - сказал министр на круглом столе.

По словам присутствовавшего на мероприятии директора по реформированию, правовой и имущественной политике "Укрзализныци", члена правления Публичного акционерного общества, созданного 21 октября на базе ведомства, Евгения Кравцова, начало операционной деятельности акционерной компании запланировано с 1 декабря этого года.

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Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2014 года Кабинет министров Украины распорядился передать целостные имущественные комплексы (ЦИК) структурных подразделений Донецкой железной дороги (ДЖД), расположенные в подконтрольных Украине населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в сферу управления Приднепровской и Южной железных дорог.

Кабмин также распорядился установить временно, до завершения антитеррористической операции на востоке Украины, территориальные границы Приднепровской, Южной и Донецкой железных дорог.

По итогам 2014 года ДЖД получила более 1,1 миллиарда гривень чистого убытка против 64,76 миллионов гривень чистой прибыли в 2013 году.

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Справка УНИАН. Правительство 21 октября этого года зарегистрировало публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Новый субъект хозяйствования будет создан путем слияния "Укрзализныци", шести железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, в уставный капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта.

Донецкая железная дорога является составной частью "Укрзализныци". Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тысячи километров - около 13% общей длины железных дорог Украины.