"Укрзализныця" надеется на успешную реструктуризацию долгов до конца года

Об этом журналистам сообщил директор по реформированию, правовой и имущественной политике "Укрзализныци", член правления Публичного акционерного общества, созданного 21 октября на базе ведомства, Евгений Кравцов.

Напомним, еврооблигации «Укрзализныци» включены в долговую операцию с внешними заимствованиями государства в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда.

"Неделю ничего не могу вам сказать (о результатах переговоров по реструктуризации внешних долгов "Укрзализныци" - УНИАН), я знаю все, но пока ничего не могу сказать, так как это запрещено, мы сразу подпадем под санкции. По внутренним долгам процесс идет, уже на финальной стадии, думаю, до конца года основной пул внутренних долгов закроем, уверен, что будет решение и по внешним, - сказал Кравцов.

Вместе с тем, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский уточнил журналистам, что несколько затянувшиеся переговоры с кредиторами не окажут негативного влияния на работу "Укрзализныци".

"По внутренним долгам на 80-85% (достигнута договоренность - УНИАН), до конца года мы полностью документарно подпишем реструктуризацию на ПАО, часть кредиторов останется, с которыми мы перейдем на следующий год, но это не повлияет негативно на работу "Укрзализныци", - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая «Укрзализныця» сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия в связи с нарушениями обязательств по выплате основной суммы по некоторым внутренним двусторонним кредитным соглашениям, кросс-дефолте по еврооблигациям. Ведомство также сообщило о планах провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн.

Из них, по словам руководства «Укрзализныци», внутренний долг перед частными кредиторами составляет около 22 млрд грн.

Под реструктуризацию не подпадают долги «Укрзализныци» перед официальными кредиторами, в частности перед Европейским банком реконструкции и развития и по официальным двусторонним займам перед Эксимбанком Кореи.

В июле этого года "Укрзализныця" достигла договоренности с частными кредиторами о реструктуризации около 82% внутренних долговых обязательств, подлежащих реструктуризации.