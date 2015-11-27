Кандидат на должность гендиректора "Борисполя" Солончук требовал от аэропорта $140 тысяч премии за работу в 2007 году

Кандидат на должность генерального директора крупнейшего в Украине международного аэропорта "Борисполь" Юрий Солончук требовал в судебном порядке от аэропорта премию в размере порядка 140 тысяч долларов за свою работу в "Борисполе" в 2007 году.

Об этом говорится в исковых требованиях Солончука к аэропорту "Борисполь", имеющихся в распоряжении УНИАН.

Солончук исполнял обязанности главы аэропорта "Борисполь" в 2006-2007 годах, но был уволен, в том числе по результатам расследования деятельности аэропорта и установления фактов нарушения финансовой дисциплины. Позднее он работал в Госавиаслужбе и в аэропорту "Симферополь", откуда также был уволен, в том числе по причине неэффективного управления и неэффективного использования государственных средств. С 2014 года Солончук возглавляет государственное авиапредприятие "Украина", принадлежащее Государственному управлению делами и аккумулирующее значительную долю бюджета госструктуры.

В ноябре 2015 года Солончук принял участие в конкурсе на должность гендиректора "Борисполя", вошел в шорт-лист кандидатов и был признан Номинационным комитетом Минэкономразвития финалистом конкурса. В ближайшее время его кандидатуру представят Кабинету министров, который, в свою очередь, должен утвердить его в должности гендиректора аэропорта.

В то же время, по материалам, имеющимся в распоряжении УНИАН, Солончук с 2009 года требовал от "Борисполя" значительную премию. Он мотивировал это требование тем, что "Борисполь" в момент его руководства, а именно в 2007 году, получил прибыль в размере 141,8 миллиона гривень. И, согласно требованиям Коллективного договора, Солончуку якобы надлежит начислить и выплатить 0,5% прибыли – 709 тысяч 370 гривень. По курсу 2007 года – это порядка 140 тысяч долларов. Однако в исковом требовании Солончук не указал, что премии руководителям стратегически важных предприятий выплачиваются специальным решением уполномоченного органа – в данном случае Министерства транспорта или его правопреемника Министерства инфраструктуры. Отсутствие оснований для столь значительных выплат позволило новому руководству «Борисполя» оспорить требования Солончука в судах всех задействованных инстанций. В то же время, сегодня на предприятии не исключают, что в случае утверждения Солончука в должности гендиректора "Борисполя", его дело будет снова направлено в суд для повторного рассмотрения и, возможно, осуществления неправомерных выплат.

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Как сообщал УНИАН, 12 ноября состоялось заседание постоянно действующей комиссии Министерства инфраструктуры Украины, члены которой приняли документы кандидатов на должность генерального директора крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» и заслушали программы их деятельности на предприятии. 16 ноября комиссия определила четырех претендентов на должность. В список вошли: экс-глава Госавиаслужбы Молдовы Валентин Визант, вице-президент «МАУ» по вопросам финансов гражданин Польши Пиотр Иканович, экс-руководитель "Борисполя" Сергей Гомболевский и Юрий Солончук.

Действующий директор "Борисполя" Евгений Дыхне также участвовал в конкурсе, в шорт-лист не попал и подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием приостановить конкурс, поскольку непонятными были условия отбора кандидатов. Однако суд отказал Дыхне в обеспечении иска в части приостановки кадрового конкурса и постановил перенести рассмотрение дела на 2 декабря 2015 года.

Отвечая на запрос УНИАН, руководство "Борисполя" также направило материалы проверок ГлавКРУ, ныне Госфининспекция, о финансовой деятельности "Борисполя" в 2006-2007 годах – времени, когда аэропортовым комплексом управлял Солончук. Согласно материалам проверки, в этот период аэропорт не выполнил утвержденный для предприятия финансовый план, нарушил правила ведения бухгалтерии в части учета доходов и расходов предприятия, а также направлял значительные средства на неразрешенные вышестоящими органами статьи расходов.

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Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".