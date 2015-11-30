На обмелевшем из-за засухи Дунае частично восстановлено судоходство

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЧАО. В ведомстве напомнили, что проблемы с маловодием, начавшиеся в начале июля, привели к официальному закрытию навигации на Нижнем Дунае с 13 июля, а с 23 сентября - на всем протяжении реки.

В связи с остановкой флота основная часть экипажей была доставлена в Измаил, на судах остался минимальный штат от 3 до 5 человек. Сегодня пароходство все еще находится в режиме закрытой навигации на Дунае. Тем не менее, как отметили в пресс-службе, осадки, выпавшие в Европе, несколько улучшили навигационную ситуацию, что позволило восстановить движение флота на верхней и средней участках реки.

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По словам начальника отдела эксплуатации речного флота пароходства Александра Назаренко, ситуация рабочая, но напряженная. Есть сдвиги в уровнях воды на Верхнем и Среднем Дунае, на Нижнем - продолжается падение.

«Как только мы увидели положительную тенденцию в результате кратковременных дождей, сразу же приняли меры по отправке экипажей в Австрию и Венгрию. По прибытии экипажей к месту назначения часть судов двинулась вверх на австрийские порты, часть - пошла вниз на Констанцу и другие порты. В ближайшие дни планируем отправить экипажи на 3 судна, которые остались в Сербии», - рассказал Назаренко.

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По состоянию на сегодняшний день на линии находятся 23 каравана, все суда обеспечены загрузкой. Начальник выразил сожаление по поводу того, что прогнозы не подтверждают дальнейшего роста уровней воды. В Европе в этом году небывалая для осени сухая солнечная погода.

«Надеемся, что хотя бы нынешняя вода сохранится на минимальных рабочих уровнях.

По движению на Нижнем Дунае скажу, что суда не стоят, но мы снова вынуждены прибегнуть к проводкам на лимитированных участках в районе Луты и Бала-Борча.

Что касается грузовой базы, в частности экспорта из украинских портов, то мы им обеспечены в достаточных объемах», - рассказал Назаренко. Для отправки подготовлены удобрения, руда, уголь - на порты Болгарии, Сербии, Австрии.

Если бы уровень воды позволял, суда грузились бы на максимальную осадку, пока они загружаются частично.

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Как сообщал УНИАН, в августе ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (Одесская область) заявило, что терпит убытки в связи с обмелением Дуная. Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы пароходства Алена Ходарченко, ситуация на Дунае сложилась крайне сложной, что обусловлено затяжным мелководьем.

Украинское Дунайское пароходство - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Компания осуществляет около 25% транспортных перевозок по Дунаю. Флот компании насчитывает несколько сотен самоходных и несамоходных речных судов, а также морские суда дедвейтом 3-5 тыс. тонн: шесть сухогрузов, один нефтеналивной танкер.