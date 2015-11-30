У российских кораблей начались проблемы с прохождением Босфора

По данным системы отслеживания перемещения судов онлайн marinetraffic.com в воскресенье российские суда перемещались зигзагами и кругами, долго ожидая разрешения зайти в пролив, сообщает ЦТС.

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Линии движения кораблей под флагами других стран в этот день задержек не претерпели. Поздно вечером 29 ноября корабли под российским флагом зашли в Босфор.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Россия ввела санкции против Турции в ответ на сбитый турецкими ВВС российский самолет Су-24. Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил приостановить с 1 января 2016 года действие безвизового режима с Турцией. Также будет введен запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.