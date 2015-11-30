Пункт пропуска "Чонгар" на админгранице с Крымом открыли для проезда авто
Контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» сегодня, 30 ноября с 10.00 возобновил пропуск автомобильного транспорта.
Об этом сообщает Херсонская областная госадминистрация со ссылкой на заместителя спикера Южного регионального управления Госпогранслужбы Максима Сороку.
По его словам, перемещения контрольного пункта на новое место позволило улучшить инфраструктуру и комфортность пересечения как для пешеходов, которым выделено безопасные отдельные полосы движения, так и для автомобильного транспорта - увеличено количество полос движения, выделены места отстоя транспорта.
Кроме того, пограничный и таможенный контроли перенесено ближе к административной линии с временно оккупированной территорией АР Крым, что уменьшило расстояние, которое преодолевают пешеходы.
По словам председателя Генической районной государственной администрации Александра Воробьева, сейчас идут работы по обустройству сервисной зоны, их планируется завершить в четверг, 3 декабря.
«Почти год назад территория, на которой расположен КПП "Чонгар", была освобождена, и только сейчас удалось решить все формальности, связанные с переносом, собственными силами, без чьей-либо помощи. Передислокация улучшит условия для пересечения границы и обеспечит контроль достаточно большой пограничной зоны», - прокомментировал это председатель Херсонской ОГА Андрей Путилов.
Напомним, что в связи с переносом КПП пересечение административной границы для легкового автомобильного транспорта было временно приостановлено. Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Чонгар" обслуживал только пешеходов.