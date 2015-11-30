Пограничники запустили онлайн-карту загруженности пропускных пунктов

14:55, 30 ноября 2015
Транспорт/Связь
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Сервис позволяет в режиме реального времени видеть состояние накопления транспортных средств перед ними. 

Фото dpsu.gov.ua

Госпогранслужба (ГПСУ) в тестовом режиме запустила интерактивную карту загруженности основных пропускных пунктов на границах Украины.

Сервис позволяет в режиме реального времени видеть состояние накопления транспортных средств перед ними. На некоторых пунктах доступна функция просмотра веб-камеры.

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Информация об очередях и инфографика обновляются каждые четыре часа, сообщает Центр транспортных стратегий.

Остальное время пользователи могут самостоятельно просматривать камеры наблюдения на сайте.

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