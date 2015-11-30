Пограничники запустили онлайн-карту загруженности пропускных пунктов
14:55, 30 ноября 2015Транспорт/Связь
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Сервис позволяет в режиме реального времени видеть состояние накопления транспортных средств перед ними.
На некоторых пунктах доступна функция просмотра веб-камеры / Фото dpsu.gov.ua
Госпогранслужба (ГПСУ) в тестовом режиме запустила интерактивную карту загруженности основных пропускных пунктов на границах Украины.
Сервис позволяет в режиме реального времени видеть состояние накопления транспортных средств перед ними. На некоторых пунктах доступна функция просмотра веб-камеры.
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Информация об очередях и инфографика обновляются каждые четыре часа, сообщает Центр транспортных стратегий.
Остальное время пользователи могут самостоятельно просматривать камеры наблюдения на сайте.
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